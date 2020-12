Città al setaccio, i carabinieri denunciano 8 persone

CREMONA (2 dicembre 2020) - A seguito di controlli effettuati nell’ambito dei servizi connessi all’emergenza Covid-19, i carabinieri della Compagnia di Cremona hanno proceduto al controllo di 178 veicoli e di 244 persone, denunciando e segnalando alle competenti autorità le seguenti persone per le violazioni indicate:

- guida in stato di ebbrezza alcolica: un 44enne nato in Albania, residente a Cremona, coinvolto a Cremona in un sinistro stradale, veniva controllato alla guida dell’autovettura e trovato positivo all’alcool test con tasso di 2,39 g/l, patente di guida ritirata;

- guida in stato di ebbrezza alcolica: una 27enne, nata in Perù, residente a Piacenza, veniva controllata alla guida di un furgone e trovata positiva all’alcool test con tasso di 2,50 g/l, patente di guida ritirata;

- uso personale di sostanze stupefacenti: un 25enne nato in Marocco, senza fissa dimora, e un 21enne nato in provincia di Catania, residente a Milano, controllati in via Dante presso la stazione ferroviaria, venivano trovati in possesso di un involucro contenente 1 grammo circa di hashish;

- detenzione illegale di sostanza stupefacente e uso personale sostanze stupefacenti: un 19enne residente a Verolavecchia (Brescia), è stato deferito per detenzione illegale di sostanza stupefacente, mentre un 19enne residente a Casalbuttano ed Uniti, è stato segnalato per uso personale. I due giovani sono stati sottoposti a controllo in via Dante, presso la stazione ferroviaria, e trovati rispettivamente in possesso di un “panetto” di hashish del peso di 65 grammi occultato negli slip e altri 6 grammi di hashish occultati in un borsello, mentre il secondo di una sigaretta confezionata artigianalmente con all’interno sempre hashish;

- uso personale di sostanze stupefacenti: un 49enne, nato a Torino e residente in Svizzera, controllato in via Eridano a bordo della sua autovettura, è stato trovato in possesso di 5 buste in alluminio di cui 4 contenenti 18 grammi di marjuana ed una contenente 1 grammo circa di hashish occultati nel bagagliaio dell'auto;

- uso personale di sostanze stupefacenti: un 32enne residente a Cremona, pregiudicato, veniva trovato in possesso di 5 grammi di hashish del occultati all’interno di una giacca.

Tutti sono stati denunciati o segnalati, e venivano inoltre sanzionati per aver violato le “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020”.

