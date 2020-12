Camion perde una ruota e colpisce un'autovettura

MALAGNINO (2 dicembre 2020) - Incidente lungo la via Giuseppina nel territorio comunale di Malagnino, dove una macchina condotta da un uomo di Cingia de' Botti sembrerebbe aver urtato contro una ruota persa da un mezzo pesante. Sembra infatti che l'uomo se la sia trovata davanti e che per l'impatto abbia perso il controllo dell'autovettura. Il guidatore è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde ma non ha riportato ferite gravi. Sul posto anche l'automedica e i carabinieri di Torre de' Picenardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO