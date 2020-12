Nel sangue i segreti del Covid: «Il Gruppo 0 è il più protetto»

CREMONA (2 dicembre 2020) - «Il Covid 19 resta una malattia che conosciamo poco, ma ogni informazione in più può essere d’aiuto, come questa per esempio che ci arriva dagli studi sul sangue». Alfredo Molteni, direttore dell’unità complessa di Ematologia dell’Asst di Cremona, commenta così la notizia che rimbalza in questi giorni dal Canada a proposito delle qualità protettive di alcuni gruppi sanguigni rispetto ad altri nei confronti del Coronavirus. «Lo studio dell’Institute For clinical evaluative sciences di Toronto, pubblicato su Annales of internal medicine, che riguarda test su 250 mila pazienti, sembra dimostrare una lieve protezione da Covid nel gruppo 0, con un effetto maggiore se il fattore Rh è negativo e comunque uno scarso sviluppo della malattia in modo severo per chi appartiene a questo gruppo. È uno studio interessante perché sviluppato su un buon numero di pazienti. Ma vanno in questa stessa direzione anche studi pubblicati su un registro danese e su uno della Columbia University».

Ematologia è un reparto molto delicato. «Il nostro è un reparto sicuro - spiega Molteni -. Non abbiamo mai interrotto l’attività nemmeno quando ci ha travolto lo tsunami di marzo e ora siamo a pieno regime».

