Perde l'equilibrio e cade, ricoverato don Vilmo Realini

TRIGOLO (1 dicembre 2020) - Brutto infortunio per don Vilmo Realini, il parroco del paese. Poco dopo le 10, passeggiando in via Roma, vicino alla sala parrocchiale, ha perso l'equilibrio ed e caduto a terra. Soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Crema, è stato trasportato in ospedale a Crema. Per il sacerdote 64enne si sospetta una frattura al piede.

