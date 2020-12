Lettera alla Regione: 'Dateci la tangenziale'

CORTE DE’ FRATI (1 dicembre 2020) - Tangenziale di Corte de’ Frati per mettere in collegamento Noci Garioni e l’area del cavalcavia di Aspice, l’attenzione da parte del territorio resta alta: il presidente dell’Unione Oglio Ciria Renzo Felisari (e sindaco di Olmeneta) scrive una lettera alla Regione in modo da sostenere ufficialmente la richiesta di finanziamento dell’opera, avanzata dalla Provincia di Cremona e dal Comune di Corte de’ Frati, affinché l’infrastruttura venga inserita nel programma degli interventi per la ripresa economica. Il documento è stato inviato al presidente della Regione Attilio Fontana, agli assessori Massimo Sertori (Enti locali, montagna e piccoli Comuni), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) e al consiglio di Regione Lombardia. Per una presa di posizione importante che segue la lettera inviata sempre al Pirellone nelle scorse settimane dal primo cittadino di Corte de’ Frati Giuseppe Rossetti sempre con l’intento di chiedere di inserire la circonvallazione, dal costo complessivo di 6 milioni 800 mila euro e che tiene banco dal 1999, tra quelle meritevoli di finanziamento.

