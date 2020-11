L'Ordine rilancia, il presidente Lima: «Vogliamo essere ascoltati»

CREMONA (30 novembre 2020) - L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Cremona rilancia e chiede di contare di più nella lotta alla pandemia. Dopo la petizione che ha raccolto in breve tempo 700 firme tra i camici bianchi della provincia e che riassumeva punto per punto le azioni ritenute necessarie per migliorare l’attacco al virus e al contempo rendere più efficace il sistema sanitario locale, le istituzioni non avrebbero compiuto alcuna mossa concreta per coinvolgere attivamente chi, da sempre in prima linea, sta combattendo quotidianamente contro il Covid.

La denuncia di questo «immobilismo» arriva dal presidente dell’Ordine Gianfranco Lima: «Riteniamo che i medici e gli odontoiatri cremonesi abbiano le capacità professionali per potenziare le nostre reazioni alla pandemia. Siamo preoccupati dalla mancanza di comunicazione da parte dei vertici delle istituzioni sanitarie che tuttora persiste, nonostante l’esperienza tutt'altro che positiva vissuta dallo scorso febbraio. Si chiedono risposte esaurienti circa i piani, gli interventi intrapresi fino ad ora da ATS in collaborazione con le ASST della Provincia di Cremona. Vogliamo portare all'attenzione le nostre proposte da attuare a breve, in primo luogo fornire agli iscritti una formazione ed un aggiornamento costante e necessario». Il presidente Lima chiede inoltre un maggiore coinvolgimento di tutta città su un tema che riguarda tutti. Per questo è stata convocata una nuova conferenza stampa che si terrà mercoledì 2 dicembre alle 11.30 a Spazio Comune.

