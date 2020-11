Trasporto pubblico, vertice questa mattina in Prefettura

CREMONA (30 novembre 2020) - Si è tenuto questa mattina un vertice in Prefettura per preparare il rientro a scuola degli studenti delle superiori nella massima sicurezza. In merito, sul suo profilo Facebook, è intervenuto il sindaco Gianluca Galimberti: "Oggi in Prefettura abbiamo avuto un incontro importante con l’Agenzia del trasporto pubblico, l’Ufficio scolastico territoriale e la Provincia. Come Comune erano presenti con me gli assessori Maura Ruggeri e Simona Pasquali e il comandante della Polizia Locale Sforza. L'obiettivo è quello di preparare al meglio il rientro delle scuole superiori, garantendo il trasporto in sicurezza (con capienza fissata al 50%), tutelando il più possibile la didattica in presenza, usando i finanziamenti arrivati, organizzando in modo programmato e definito con una prospettiva fino alla fine dell'anno. Portando la capienza massima al 50%, all’agenzia del trasporto pubblico servirebbero il doppio dei mezzi e del personale per garantire il servizio attuale, cosa impossibile anche ricorrendo alle imprese di noleggio autobus con conducente che potrebbero fornire il 10%-15% del fabbisogno. L’Agenzia del trasporto pubblico ha quindi portato sul tavolo due soluzioni: un doppio turno di ingressi a scuola a due ore di distanza l’uno dall’altro oppure il mantenimento della Dad al 50% con alternanza della presenza a scuola delle classi. Partiranno tavoli tecnici di confronto con gli istituti scolastici promossi da Ufficio scolastico e Agenzia del TPL. Il sistema deve saper programmare un ritorno sicuro sanitariamente, ma con con l'idea centrale che la scuola è un bene primario e dobbiamo garantirlo (il più possibile in presenza) alle nostre giovani e ai nostri giovani. Per questo tutti noi, ognuno con il proprio ruolo, dobbiamo impegnarci in tempo e a fondo!".

