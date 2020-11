Zona arancione, il vescovo spiega cosa cambia

CREMONA (30 novembre 2020) - «Come è noto, la Regione Lombardia in questi giorni è stata qualificata dal Governo come zona arancione e non più come zona rossa. Ciò comporta che vengono meno alcune limitazioni anche alle attività pastorali, nonché il ritorno alla situazione precedente all’entrata in zona rossa». Inizia con queste parole il «Comunicato dell’Ordinario» (Il vescovo diocesano) diffuso nelle scorse ore tramite il sito ufficiale della Diocesi di Cremona.

«In pratica - si legge nella nota - si tratta di tenere conto di quanto disposto dal Dpcm 3 novembre 2020 per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancione). In particolare, per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche non cambia nulla. La catechesi dei ragazzi della Iniziazione Cristiana, preadolescenti, adolescenti e giovani può riprendere in presenza. Ogni parroco, insieme ai propri collaboratori e ai catechisti, valuti l’opportunità di riprendere o iniziare gli incontri in presenza oppure di continuare nella modalità a distanza. Qualora si opti per gli incontri in presenza si dovranno garantire tutte le norme di sicurezza (distanziamento, uso della mascherina, igiene delle mani eccetera), secondo il patto di corresponsabilità contratto con le famiglie. Per quanto riguarda la catechesi degli adulti, e in particolare l’iniziativa diocesana denominata il Giorno dell’ascolto, ogni parrocchia si orienti se preferire la modalità a distanza oppure ripartire in presenza (sempre nel rispetto della normativa in vigore) con una attenta valutazione pastorale. L’apertura dell’oratorio alla libera frequentazione e in particolare del bar rimane sospesa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO