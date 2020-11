La rotatoria di Roggione accende il consiglio

PIZZIGHETTONE (29 novembre 2020) - La rotatoria che porta a Roggione e la complessa situazione viabilistica nel tratto in prossimità del passaggio a livello, sono state al centro dell’ultimo consiglio comunale. Venerdì sera, infatti, è stata messa ai voti la mozione del gruppo di maggioranza ‘Alleanza civica’, avente come oggetto «la realizzazione di interventi sulla viabilità in corrispondenza dell’intersezione tra la strada provinciale 84, via Marconi e via Cremona, tra Pizzighettone e Roggione». L’atto è passato con il sì dell’amministrazione e il no dei due gruppo di opposizione. Ad illustrarlo è stato il consigliere Gianluca Pinotti, che era fra l’altro assessore provinciale a Cremona quando durante il mandato dell’ex sindaco Luigi Bernocchi venne realizzata proprio quella discussa rotonda, poi dotata di semaforo.

