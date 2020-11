La Pro loco cerca rinforzi

CASALBUTTANO (29 novembre 2020) - La forza della condivisione al motto di ‘Vieni a darci una mano, portaci le tue idee e aiutaci a realizzarle’. La Pro loco di Casalbuttano dà il via al tesseramento per il prossimo anno, campagna che intende coinvolgere sempre più i cittadini del paese della Norma. Per poter sostenere attivamente la realtà di promozione del territorio, che ad oggi conta complessivamente circa 40 iscritti, è possibile lasciare il proprio recapito alla sede di via Jacini 21 in modo da essere poi ricontattati dai volontari. «L’obiettivo è quello di invitare più gente possibile – spiega il presidente della realtà associativa di Casalbuttano Paolo Calza – ad iscriversi alla Pro loco in vista della nuova annata. Quindi intendiamo ascoltare suggerimenti, confrontarci sulle idee che vengono proposte e siamo pronti ad accogliere persone che poi vogliono darci una mano anche a livello concreto per poi realizzarle. Che abbiano volontà nel collaborare fattivamente per il paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO