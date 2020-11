Indipendenza dell’Albania, niente festa a causa del Covid

CREMONA (28 novembre 2020) - Oggi ricorre il giorno dell’indipendenza albanese o giorno della Bandiera ed è festa nazionale in Albania, nata per commemorare sia la dichiarazione di indipendenza del Paese delle aquile dall’Impero ottomano, firmata il 28 novembre 1912 a Valona, che il sollevamento della prima bandiera albanese il 28 novembre 1443 a Kruja. «Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non possiamo festeggiare nel modo consueto», dichiara Landi Hajazi, vicepresidente dell’associazione La Nuova Albania di Cremona e vicepresidente della Consulta degli stranieri. «Vorrei però formulare i migliori auguri a tutti gli albanesi». La Festa dell’indipendenza e della bandiera (Dita e pavaresise, in albanese) è stata avviata dopo che Ismail Qemal Bej Vlora, insieme ad altri 82 cofirmatari, dichiarò l’indipendenza dello Stato albanese dall’ormai decadente e sempre più frammentato Impero Ottomano, divenendo in tal modo il primo ministro dell’Albania.