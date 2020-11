Dramma in caserma

PIZZIGHETTONE (28 novembre 2020) - Dramma ieri sera presso la caserma dei carabinieri di Pizzighettone, in via Formigara. Un giovane militare, 21enne originario di Colleferro, si è tolto la vita con la pistola di ordinanza, mentre si trovava nella sua stanza. Era atteso per la cena dai colleghi che, non vedendolo arrivare, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato ormai privo di vita proprio nella camera, che gli era stata assegnata da pochi giorni. Non si conoscono le ragioni del gesto né è stato possibile risalire ad esse, sia perché il militare non ha lasciato alcun biglietto o messaggio prima del gesto estremo, sia perché il giovane carabiniere era arrivato a Pizzighettone solo lunedì, insieme a due colleghi, dopo il corso di preparazione a Velletri.