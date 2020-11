«Carcere, pochi contagi. Grande lavoro di tutti»

CREMONA (28 novembre 2020) - «Da marzo ad oggi, degli oltre 400 detenuti, solo due sono stati contagiati dal Covid, e 19 tra il personale amministrativo. Il fatto che vi siano stati così pochi contagi, sta a significare che c'è stato un lavoro molto attento anche da parte del dottor Rossano Botto dell’Asst. Non solo. Ora ripartiamo con le attività per i detenuti, attività naturalmente regolamentate dalle linee guida per il Covid. Si ricomincia con i corsi scolastici all'interno delle sezioni, a piccoli gruppi. E, a dicembre, ripartiranno, con la Dad, il modulo professionale per addetti alla ristorazione, i laboratori di decorazione, musicoterapia. Riprenderà anche il volontariato, una costola importantissima». Si dice «molto soddisfatta» Ornella Bellezza, sino al 2016 direttrice del carcere di Cà del Ferro, dallo scorso settembre Garante provinciale dei diritti dei detenuti, un inedito a Cremona. Il 28 settembre, è tornata nella «cittadella penitenziaria», così lei la definisce, nella nuova veste per incontrare la direttrice Rossella Padula. Il 9 ottobre successivo, invece, ha incontrato le rappresentanze dei detenuti.

