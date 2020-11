Sogna la Cremo e dorme in auto

CREMONA (27 novembre 2020) - Da un paio di settimane, nel parcheggio dello stadio Zini, c’è un ragazzo che vive nella sua auto, una Opel Corsa verde con la ruota a terra e che, vuoi per la giovane età e vuoi per la simpatia, ha colpito decine di cremonesi. C’è chi gli ha portato delle coperte, chi del cibo e chi, semplicemente, si ferma per scambiare due parole, rigorosamente in inglese (Furkan non parla italiano).

Furkan Ünal ha 22 anni ed è nato a Vienna da una famiglia arrivata dalla Turchia. Pur non essendo certo cresciuto nell’agio, non gli è mai mancato nulla. Il calcio è sempre stato la sua grande passione e il suo talento, come dimostrano le diverse foto ufficiali scattate durante la sua lunga carriera calcistica in patria a livello poco più che dilettantistico.

Certo, sognare non costa nulla e lui punta in alto. Ama i colori grigiorossi e vorrebbe addirittura indossarli. Il giovane però ora è senza soldi e lavoro e vive nel parcheggio dello stadio Zini nella sua Opel Corsa guasta.



