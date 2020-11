Furto aggravato e prelievi fraudolenti, due denunciati

CASTELVETRO (27 novembre 2020) - I carabinieri della stazione di Soragna, al termine dell’attività investigativa, hanno denunciato per furto aggravato e prelievi fraudolenti due cittadini rumeni residenti a Castelvetro e Cremona. I due si erano introdotti in una ditta di Soragna e, dopo aver tagliato la cassaforte, si sono impossessati di circa 4 mila euro e della tessera bancomat aziendale. Con quest’ultima, presso lo sportello bancomat di Castelvetro Piacentino, hanno prelevato in tre diverse operazioni la somma di 1500 euro. I militari, acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti ad individuare i veicoli utilizzati dagli autori del furto ed a ricostruire il percorso di fuga fino a Castelvetro Piacentino. Con l’utilizzo delle telecamere del bancomat sono state acquisite le immagini dei due autori che, confrontate con quelle dei servizi di osservazione e pedinamento svolti sotto casa, hanno confermato le responsabilità dei rumeni quali autori del furto e del prelievo ed individuato i mezzi utilizzati.

