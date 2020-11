Monticelli, alla Sda trovato un pacco con armi all'interno

MONTICELLI D'ONGINA (27 novembre 2020) - Con stupore alcuni dipendenti dell’hub logistico Sda di San Nazzaro, dopo aver controllato ed aperto un pacco che era senza “lettera di lettura” hanno scoperto che conteneva delle armi. Subito hanno chiamato i carabinieri e la pattuglia della stazione di Monticelli è arrivata subito al magazzino. I militari hanno sequestrato il pacco, che effettivamente conteneva sei fucili, di calibri e marchi diversi, resi inoffensivi per l’assenza dei relativi otturatori. Hanno, quindi, avviato gli opportuni accertamenti ed hanno appurato che le armi sono state spedite in Italia da un’armeria di Grabow (Germania) ed erano destinate ad un’armeria di Verona, che era stata autorizzata il 16 settembre 2020 al trasporto ed all’importazione delle stesse ma con l’obbligo di attenersi a precise prescrizioni, in particolare quella di avvalersi per il trasporto e l’importazione di un vettore tedesco specificatamente autorizzato. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni inerenti il trasporto di tali armi.

