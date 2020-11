Occupano abusivamente un appartamento, denunciate

SORESINA (27 novembre 2020) - Nei giorni scorsi è stato richiesto l’intervento della Stazione Carabinieri di Soresina, in quanto, all’interno di un immobile di edilizia popolare di proprietà del Comune, che sarebbe dovuto risultare libero, era stata segnalata la presenza di alcune persone. Sul posto i militari constatavano la forzatura della porta d’ingresso. All’interno dell’appartamento veniva riscontrata la presenza di due donne di origine rumena, entrambe ventottenni, coniugate e domiciliate a Soncino. Le due venivano pertanto condotte negli uffici della Stazione Carabinieri, e al termine degli accertamenti denunciate per il reato di “invasione di terreni o edifici”. L’abitazione veniva riconsegnata all’ente, che riprendeva materialmente possesso dell’immobile, per provvedere ad una doverosa messa in sicurezza e alla successiva assegnazione secondo i termini di legge. Le due donne sono state inoltre sanzionate amministrativamente per aver violato le disposizioni ministeriali in materia di contrasto al “Covid-19”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO