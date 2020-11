Piano neve 2020-21: mezzi pronti ed interventi preventivi sul territorio

CREMONA (27 novembre 2020) - Rispetto agli interventi finalizzati alla gestione delle emergenze sulla rete stradale di competenza determinate dalla formazione di ghiaccio e/o da precipitazioni nevose, la Provincia di Cremona ha organizzato un piano integrato di intervento che può contare sull’utilizzo potenziale sul territorio di 17 apparecchi spargitori automatici di miscele antighiaccio comunemente detti “spargi-sale” e 76 lame sgombraneve contrattualizzate con Ditte private

Il piano sarà coordinato dal personale del Settore Infrastrutture che ha coinvolto 28 dipendenti che sono stati formati per la specifica emergenza e si sono resi disponibili allo scopo per il periodo invernale.

A ciò si aggiunga la convenzione che riguarda nello specifico il Comune di Casalmaggiore, che si fa carico di tener pulite le seguenti strade provinciali: l’Asolana dalla rotonda su via delle Fornaci fino al Ponte del Po, la S.P. n.85 “Bassa di Casalmaggiore” dall’incrocio con via delle Fornaci fino all’incrocio con la S.P CR. ex. S.S. n. 343, la S.P. n.88 “Di Bozzolo” dalla rotonda in località Baraccone fino al confine con il Comune di Rivarolo del Re, la S.P. CR. ex. S.S. 358 “Di Vicomoscano” dalla rotonda in prossimità del Ponte sul Po fino al confine con il Comune di Viadana e la S.P. n. 10 “Casalbellotto – Quattro Case”dalla rotonda di Casalbellotto fino al confine con il Comune di Sabbioneta.

La Provincia si farà carico di tenere pulite, viceversa, le seguenti strade comunali: via delle Fornaci e la Gronda Nord nel tratto compreso tra la S.P CR. ex. S.S. n. 420 “Sabbionetana” e la S.P. n. 10 “Casalbellotto – Quattro Case”.

L’obiettivo è quello di garantire il più possibile la mobilità, tenendo conto delle priorità degli assi viabilistici principali e delle intensità delle possibili precipitazioni nevose.

Le attuali condizioni meteo, connotate da temperature rigide, presenza di vento, con manto stradale asciutto non favoriscono completamente gli effetti delle azioni preventive di salatura.

Raccomandazioni per gli automobilisti

La Provincia di Cremona, nell’ambito della manutenzione invernale della rete stradale provinciale al fine di garantire la transitabilità delle strade e di ridurre per quanto possibile i disagi degli utenti, particolarmente nel frangente storico attuale caratterizzato dalla pesante riduzione delle risorse economiche ed umane disponibili per intervenire sulla rete di competenza, raccomanda a tutti gli utenti della strada alcuni basilari e fondamentali consigli di buona pratica da tenere in caso di gelo e nevicate:

Usare l’automezzo solo per effettiva necessità, ed in tal caso ridurne al minimo l’utilizzo (se possibile prediligere il trasporto pubblico)

Adeguare le proprie abitudini quotidiane alla particolare situazione meteorologica contingente (ad esempio anticipare l’ora di partenza, ridurre il numero degli spostamenti, accordarsi con amici o colleghi per ottimizzare i posti auto per itinerari comuni)

Controllare l'equipaggiamento della propria vettura, in particolare se un mezzo pesante, prima di partire (catene da neve, pneumatici adeguati, etc...)

Non avere fretta, ma procedere con prudenza mantenendo una velocità ridotta e costante

Valutare con attenzione l'aderenza sulla strada (lo spazio di frenata con la neve aumenta di circa 3-4 volte, con il ghiaccio sino a 8-10 volte), in particolare per i suv, nei quali il maggior peso ed il baricentro alto possono causare insidie su fondi ghiacciati ed in curva

Aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede

Evitare frenate decise, aiutarsi con il freno motore

Limitare l'accelerazione

Evitare manovre brusche o azzardate

Preferire le marce basse

Agevolare il transito dei mezzi spargi-sale e sgombraneve in azione

Si suggerisce la frequente consultazione dei siti meteo nazionali (Aeronautica Militare) o di quelli più specifici riferiti al territorio cremonese. Siti utili:

Centro Geofisico Prealpino - Bollettino Meteo

Meteo Arpa Lombardia

Meteo Aeronautica Militare - Cremona

Gli uffici sono a disposizioni per ulteriori e più dettagliate informazioni:

Tel. 03724061

Email: neve@provincia.cremona.it

