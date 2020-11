Piedibus, ripresa a pieno ritmo per le linee della scuola “Manzoni”

CREMONA (27 novembre 2020) - Ha ripreso a pieno ritmo il piedibus, iniziativa promossa dal Settore Politiche Educative del Comune in collaborazione con dirigenti scolastici, insegnanti e genitori. Si tratta delle linee della Scuola primaria “A. Manzoni” (istituto Compresivo Cremona Cinque) che funzionano soprattutto grazie al sostegno e alla collaborazione dell'insegnante referente, Paola Ardighieri, nel suo ruolo di mobility manager scolastico, con un costante lavoro di sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza di questo servizio.

Questi i dati: 5 linee, 38 i bambini coinvolti, 15 gli accompagnatori (tra genitori e nonni). Le altre scuole primarie, che tradizionalmente attivano il servizio, si stanno organizzando per poter ripartire a breve in sicurezza. Sono numeri importanti quelli raggiunti dal piedibus, servizio rafforzato e implementato per accompagnare in sicurezza a scuola gli alunni della primaria in questi mesi di emergenza sanitaria.

“La ripartenza del piedibus è un segnale importante – sottolinea l'assessore all'Istruzione Maura Ruggeri - e ringrazio tutti i volontari e gli insegnanti che, anche in un periodo caratterizzato dalla pandemia, garantiscono con continuità un servizio prezioso per i nostri bambini”.

Il piedibus è un servizio di accompagnamento volontario che incoraggia i bambini a muoversi a piedi incentivando il movimento fisico, riducendo la sedentarietà e contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento nei pressi delle scuole negli orari di entrata e di uscita. E' una piccola azione che contribuisce al benessere della comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO