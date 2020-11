Addio Maria Rosa Zanacchi

CREMONA (26 novembre 2020) - Politica cremonese in lutto per la scomparsa di Maria Rosa Zanacchi mancata questa mattina in ospedale. Il funerale si terrà lunedì mattina presso la chiesa di Sant’Abbondio. Sessantotto anni, Maria Rosa Zanacchi è stata per circa venticinque anni in prima fila sul versante dell’impegno politico. Nel 2014 si era conclusa la sua lunga esperienza politico-istituzionale ed aveva ripreso a dedicarsi a tempo pieno all’attività professionale.

