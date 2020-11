In coda per il vaccino: ma le dosi non ci sono

PESCAROLO (27 novembre 2020) - Persone in coda, ma il vaccino non c’è per tutti. Ancora una volta la carenza delle dosi per l’antinfluenzale crea non poca confusione e anche qualche malumore tra gli assistiti. E’ successo a Pescarolo, ma il problema è generalizzato. Anche a Sospiro nelle scorse settimane si era dovuta sospendere la campagna vaccinale per il medesimo motivo.

La prima seduta vaccinale, avvenuta nelle scorse settimane, il medico di base Franco Bossi aveva apposto l’avviso per l’avvio di questa tanto attesa campagna. Questo aveva provocato l’adesione di moltissimi pescarolesi. Attese infinite davanti alla sede del centro anziani dove veniva somministrata la dose, gente di ogni età in coda e a fine mattinata non tutti avevano potuto accedere alla tanto attesa iniezione.

