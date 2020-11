Linea Fs Cremona-Codogno, i tre sindaci: «Rfi ci ascolti»

PIZZIGHETTONE/MALEO (27 novembre 2020) - Sindaci di nuovo in pressing su Rfi. Dopo il tavolo tematico sulle infrastrutture di un mese fa, al quale non sono seguite ulteriori comunicazioni, Dante Sguazzi di Maleo, Luca Moggi di Pizzighettone e Francesco Passerini di Codogno stanno elaborando una nuova lettera da inviare ai vertici di Reti Ferroviarie Italiane per invitarli a fissare un nuovo incontro operativo. Se non in presenza, quantomeno in videochiamata. Primo firmatario del documento sarà Passerini, che oltre a rivestire il ruolo di primo cittadino è anche presidente della Provincia di Lodi. «Vogliamo essere coinvolti nelle decisioni – spiega Moggi – e dal momento che si tratta di valutare soluzioni urbanistiche complesse e articolate, i sindaci devono avere voce in capitolo. La lettera che stiamo preparando verrà recapitata a breve».

«Ok il raddoppio della linea – sottolinea Moggi – ma l’obiettivo più importante dell’intervento resta l’eliminazione dei passaggi a livello, risultato che si ottiene solo attraverso la realizzazione di determinate opere. Da Rfi vorremmo sapere quali e in che punti sono previste, ovviamente con la richiesta di poter avanzare delle proposte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO