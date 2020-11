VIDEO La zootecnia non si ferma: agricoltura a disposizione della comunità

CREMONA (26 novembre 2020) - Il video è stato realizzato da CremonaFiere con la collaborazione di Regione Lombardia. L'iniziativa vuole sottolineare l'impegno degli agricoltori - giorno e notte - nel produrre cibo da mettere a disposizione della comunità. Significativo l'hashtag #lazootecnianonsiferma, un modo per ricordare lo sforzo continuo che gli addetti ai lavori della filiera agroalimentare hanno fatto anche durante il primo lockdown. Molto eloquente il frame dove si vede la frisona in piazza del Comune: la zootecnia al centro della comunità a rinsaldare il rapporto tra campagna e città, tra produttori e consumatori.

«Siamo qui a lavorare con passione, siamo qui per portare cibo sulle tavole di tutto il mondo. E' un lavoro dietro le quinte, fatto di poche parole dette sotto voce. Oggi però vogliamo far sentire la nostra voce. Con pacatezza ma con grande decisione. Uniti, come una grande orchestra, dove ogni strumento, anche il più piccolo, riveste un ruolo fondamentale.

Vogliamo che la nostra voce sia come una melodia, che dalle nostre amate campagne arrivi fino al centro delle nostre città per portare un messaggio semplice e chiaro».

