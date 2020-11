Denunciato per aver violato la quarantena fiduciaria

CREMONA (26 novembre 2020) - Nella tarda mattinata di martedì 24 novembre un equipaggio della Squadra Volante della Questura, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal questore Carla Melloni, finalizzati al contenimento della diffusione del Covid 19, ha controllato il rispetto della misura dell’isolamento fiduciario, presso la propria abitazione del centro di Cremona, imposta a carico di una persona positiva al virus. Sul posto, gli agenti hanno verificato che la persona non era presente in casa, essendosi portata presso il garage, sito nella stessa strada dell’abitazione, ma ad una certa distanza da essa, cosa che aveva reso necessario con tutta evidenza percorrere la pubblica via. Per tale motivo un 64enne cremonese, in base a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 33/2020, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’articolo 260 del regio decreto 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), che prevede la pena dell’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO