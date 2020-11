Le sedie vuote in piazza, il flash mob contro la violenza sulle donne

CREMONA (25 novembre 2020) - Cristina Piazzi, presidente dello Zonta Cremona, osserva fiera l’installazione che la sua associazione ha voluto realizzare in piazza del Comune: «Abbiamo deciso di creare questa opera come segno nello spazio e nel tempo. È un’installazione realizzata in collaborazione con la scuola Virgilio e la diffonderemo anche con dei video sui social proprio per raggiungere più persone possibili e sensibilizzarle su questo tema così importante. È qui in piazza proprio per essere osservata da chi passa. Che siano bambini o adulti, chi attraversa questa piazza deve farsi delle domande. Perché questo, perché oggi, perché qui. È la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e spero che quest’opera possa innescare dei dubbi e generare senso critico. Un piccolo contributo che speriamo possa essere utile a combattere questo odioso fenomeno. Zonta è già impegnata da parecchi anni sul territorio in questa direzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO