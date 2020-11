Dicembre di fiabe, si rinnova l’appuntamento ma in versione online

CREMONA (25 novembre 2020) - Da sabato 28 novembre, alle ore 10,45 si rinnova l’appuntamento con la rassegna Dicembre di fiabe a cura del Museo di Storia Naturale e della Piccola Biblioteca. Quest’anno, per la situazione contingente, le narrazioni e le letture animate per bambini si terranno in versione online. Sarà infatti possibile seguire i vari incontri in diretta ed anche nei giorni successivi collegandosi alla pagine Facebook del museo (www.facebook.com/cremonamusei).

Il primo appuntamento della rassegna, che si concluderà il 19 dicembre, vedrà la presentazione del libro di Vittorio Venturini e Margherita Allegri Le mai fan cic ciac (qui è possibile vedere un’anteprima https://www.youtube.com/watch?v=yCYZMVvha24). Le letture, adatte a bambini dai 4 ai 7 anni, possono stimolare e interessare anche i più piccoli o i più grandi e hanno una durata di 50 minuti circa. In allegato il programma della rassegna.

Info: Via Ugolani Dati 4, Cremona - 0372 407768,

piccolabiblioteca@comune.cremona.it museo.storianaturale@comune.cremona.it

