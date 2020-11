Azioni di sensibilizzazione fino al 10 dicembre

CREMONA (25 novembre 2020) - Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ogni anno invitano i governi, le organizzazioni internazionali e la società civile ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Quest’anno l’emergenza sanitaria, considerate le necessarie disposizioni per il prevenire e contenere il virus, ha determinato un contesto difficile per le donne che chiedono un aiuto ma anche per quelle che hanno già intrapreso un percorso di uscita dalla violenza tenuto conto dell’impatto economico della pandemia. Il rischio di violenza sulle donne è aumentato con l’isolamento in casa e in famiglia. Significativi, a tal proposito, gli indicatori e le analisi pubblicate dall’ISTAT che ha dedicato una sezione ad hoc sul tema.

“L’azione di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è continuata in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola, che aggiunge: “Nei mesi del lockdown i servizi, i centri antiviolenza sono sempre rimasti attivi, così come gli interventi e la collaborazione della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine. I servizi di ascolto e risposta, come il numero 1522 e il presidio dei centri antiviolenza, sono oggi più che mai necessari per consentire alle donne di avere contatti con l’esterno in modo riservato e sicuro. La cronaca quotidiana ci dice che la strada è ancora in salita e che deve essere un impegno di tutti la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. Ma ogni anno si aggiungono anche strumenti importanti come ad esempio il c.d. Codice Rosso attraverso la Legge 69/2019, a tutela delle donne e di chi subisce violenza per atti persecutori e maltrattamenti”.

“Oltre ai provvedimenti che riguardano i maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, violenza domestica e di genere, la legge in questione inserisce nel Codice Penale nuovi reati quali ad esempio il delitto di diffusione illecita di immagini video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone (cosiddetto revenge porn). Il nostro impegno è oggi ma soprattutto ogni giorno nella e con la Rete Territoriale per la Prevenzione ed il Contrasto delle Violenze Contro le Donne, dove si lavora per progetti e azioni congiunte, una rete composita, attiva da anni, che si è ampliata e che rinnova il suo agire”, conclude l’Assessore.

Il programma di iniziative pervenute ed organizzato in città da diversi enti e associazioni della Rete Territoriale per la Prevenzione ed il Contrasto delle Violenze Contro le Donne si svolgerà da oggi, 25 novembre e fino al 10 dicembre, data corrispondente alla Giornata Internazionale dei Diritti Umani, perché la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

In particolare la campagna internazionale “ORANGE THE WORLD. Un mondo arancione contro la violenza sulle donne”, promossa dalle Nazioni Unite – UN Women si svolge dal 25 novembre al 10 dicembre, sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere, e mira a sensibilizzare e mobilitare le persone per agire un cambiamento. Il colore designato dalla campagna è l’arancione per simboleggiare un futuro più luminoso senza violenza.

25 novembre 2020: il programma

#ZONTA SAYS NO - SEGNALE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO. Contro la violenza alle donne

Piazza del Comune – Cremona

Dalle 15 alle 18 in piazza del Comune installazione contro la violenza alle donne. Con il significativo contributo dei lavori della classe II D – Scuola secondaria di primo grado “Virgilio”.

A cura di Zonta Club Cremona con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona



#ORANGE THE WORLD – Palazzo Comunale

Piazza del Comune – Cremona

Il Comune di Cremona aderisce alla campagna internazionale “Orange the World” illuminando simbolicamente di arancione le finestre del Palazzo Comunale.

A cura del Comune di Cremona

#ORANGE THE WORLD – Palazzo Comunale



Corso Vittorio Emanuele II – Cremona

La Provincia di Cremona aderisce alla campagna internazionale “Orange the World” illuminando simbolicamente di arancione le finestre del Palazzo. A cura della Provincia di Cremona - Consigliera Provinciale di Parità

#ORANGE THE WORLD - Caserma dei Carabinieri “Santa Lucia”

Viale Trento e Trieste – Cremona

L’Arma dei Carabinieri di Cremona aderisce alla campagna internazionale “Orange the World”. La caserma Santa Lucia, già sede della Stanza tutta per sé realizzata da Soroptimist Cremona, sarà illuminata di arancione.

A cura dell’Arma dei Carabinieri di Cremona in collaborazione con Soroptimist Club Cremona



#DECIDOIO

Presentazione del video “DECIDOIO” con tre testimonial d’eccezione: Francesca Mangiatordi, medico del Pronto Soccorso, Elena Pagliarini, infermiera e Lena Yokoyama, violinista. A cura di Soroptimist Club Cremona in collaborazione con ProCremona



QUESTO NON E’ AMORE



Un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne presso la Questura di Cremona.

A cura della Polizia di Stato – Questura di Cremona con la collaborazione del Centro Locale di Parità del Comune di Cremona

DOMANI DECIDI TU, TELEFONACI

In occasione del 25 novembre, giornata dedicata al contrasto della violenza contro le donne, l’ASST di Cremona ha istituito una linea di telefono dedicata 0372 405 401, attiva dalle 9 alle 16. Un gesto simbolico per testimoniare che i nostri servizi sono pronti ad accogliere le richieste di aiuto, tutti i giorni dell’anno. Chiedere aiuto non è facile, ma è sempre possibile: il Servizio Sociale e i Consultori dell’ASST Cremona sono luoghi protetti a cui potersi rivolgere.

A cura dell’ASST Cremona



“Non Sei Da Sola”

Regione Lombardia promuove la campagna di comunicazione “Non Sei Da Sola”. E’ possibile trovare informazioni e aggiornamenti sul tema e soprattutto la segnalazione dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio e degli Sportelli ricercabili nella sezione dedicata attraverso un sistema di geolocalizzazione:

https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola

A cura di Regione Lombardia - Comune di Cremona



Dal 25 novembre al 10 dicembre 2020



#POSTOCCUPATO

Il posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Un posto simbolicamente riservato a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga e le dimentichi.



Consiglio Comunale - Comune di Cremona



SpazioComune – Comune di Cremona



Settore Politiche Sociali – Comune di Cremona

Per aderire alla campagna Posto Occupato: https://postoccupato.org/

26 Novembre 2020

Violenza contro le donne. Incontro online di riflessione e dibattito

A cura di CISL ASSE del PO (Cremona-Mantova)

Per partecipare è necessario collegarsi alle 9.30 al seguente link:

https://global.gotomeeting.com/join/905559261



27 Novembre 2020



#PANCHINA ROSSA

Le panchine rosse sono state pensate come simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne. Un segno permanente di memoria e speranza. Per celebrare la giornata del 25 novembre sarà posizionata una panchina rossa nel cortile del Tribunale di Cremona.

A cura del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, Tribunale di Cremona, con il contributo e la collaborazione del Comune di Cremona – Servizio Rigenerazione Urbana.



Dal 25 al 29 novembre 2020



PASSO dopo PASSO. Contro la violenza sulle donne – 2^ edizione

Dal 25 al 29 novembre corri o cammina indossando qualcosa di arancione. Scatta una foto e condividila sui social taggando 3C – Compagnia Corridori Cremonesi. Sulla pagina Facebook di 3C Cremona sarà attiva la possibilità di effettuare una libera donazione a favore dell’Associazione AIDA.

A cura 3C Cremona e AIDA in collaborazione con il Comune di Cremona



1522: un numero contro la violenza

Promozione del numero verde 1522 tramite lo striscione appeso sulla balconata di Palazzo Ala Ponzone.

A cura di Soroptimist Club Cremona con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona



Uno SpazioComune contro la violenza

Allestimento simbolico di una vetrina a tema di SpazioComune in piazza Stradivari, 7

A cura del Comune di Cremona



Contro la violenza sulle donne, azioni di prossimità

Progetto formativo con gli agenti della Polizia Locale

A cura di Zonta Club Cremona in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Cremona



Sarà possibile scaricare dalla pagina FB – Centro Locale di Parità Comune di Cremona la cartolina 1522 con i contatti dei tre centri antiviolenza attivi in provincia di Cremona, realizzata da ReteDonne - Se non ora quando Cremona con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina FB – Centro Locale di Parità Comune di Cremona.