Vaccino anti-influenzale: ora la fornitura è sospesa

CREMONA (25 novembre 2020) - Dopo giorni di promesse e rinvii, la doccia fredda: la possibilità di prenotare e ricevere ulteriori vaccini antinfluenzali è sospesa. A comunicarlo, attraverso una nota che parecchi medici di base hanno ricevuto nelle ore scorse, è stata Ats. Facendo riferimento alla «mancata consegna di alcuni lotti». A spiegare una situazione a dir poco paradossale è Maurizio Boni, studio a San Daniele Po e presidente provinciale del sindacato Snami che rappresenta i medici italiani: «In pratica ci hanno fatto sapere che a causa del mancato rifornimento, non sarà possibile ricevere dosi ulteriori di vaccini. É sospesa la fornitura dei fabbisogni aggiuntivi, ovvero il surplus di cui praticamente tutti avremmo bisogno. Mi auguro che almeno venga completata la consegna delle dosi prenotate già dalla scorsa estate e che ancora mancano all’appello. Per quanto mi riguarda, ad esempio, ne ho prenotate 250 e per ora me ne sono arrivate 180. Di sicuro le richieste aggiuntive presentate a settembre-ottobre, e legate al fatto che abbiamo promosso la campagna vaccinale come suggerito dalla Regione stessa, rischiano di restare inevase. Non è colpa di Ats, che fa solo da tramite, ma di ritardi e problemi di approvvigionamento da parte di Regione Lombardia. Il punto è che la faccia ce la mettiamo noi. Un terzo delle telefonate che ricevo in questo periodo è da pazienti che chiedono il vaccino. E fra l’altro quest’anno non ci sono neppure in farmacia, quindi non è possibile acquistarli privatamente».

Anche il presidente dell’ordine dei medici di Cremona, Gianfranco Lima, sottolinea la contraddizione: «I medici di base vengono quasi assaliti dai pazienti, perché è stata giustamente raccomandata la vaccinazione ma poi i vaccini non ci sono. Ancora una volta, quindi, i medici diventano l’anello debole, perché sono loro malgrado costretti a dare spiegazione. Sono loro che devono dire ‘no’, senza avere colpe».

