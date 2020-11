A Castelvetro fast food apre e assume

CASTELVETRO (25 novembre 2020) - Una maxi bandiera a stelle e strisce è spuntata lungo la strada provinciale Padana Inferiore, suscitando curiosità fra i residenti: si tratta di una nuova attività, che vedrà la luce fra non molto e che in un momento di crisi economica evidente come quello attuale rappresenta un lumicino di speranza. Soprattutto perché comporterà nuovi posti di lavoro. Infatti sulle vetrate di quello che diventerà un fast food modello americano (catena Arizona 66) è stato affisso un avviso per la ricerca di personale. E anche questo aspetto sta suscitando molto interesse in paese, con diversi giovani che hanno già inviato la propria candidatura. «A Castelvetro il commercio è come noto stato fortemente segnato dall’emergenza in corso, con conseguenze pesanti – ricorda il sindaco Luca Quintavalla –. Per questo non può che farci piacere l’annuncio di nuove attività in partenza. É stato così nei giorni scorsi per la panetteria di San Giuliano e ora per il nuovo fast food. Realtà che possono portare movimento, clienti e lavoro in paese».

