Donne in pericolo: ora per salvarle c’è la casa di Alice

CREMONA (25 novembre 2020) - Si chiama Alice ed è la casa dove le donne possono riscoprire la meraviglia di sentirsi libere. Libere da violenze e soprusi, libere di scegliere e di rifarsi una vita. E’ il nuovo progetto che Aida Cremona, associazione donne antiviolenza, ha realizzato grazie al contributo ricevuto dal bando regionale a cui ha partecipato quest’estate come ente capofila insieme a Rete Donne e Donne senza Frontiere e grazie al sostegno di Comune e Fondazione Città di Cremona. Circa 30 mila euro investiti per allestire un’abitazione «nido», in grado di garantire l’essenziale mentre si cerca di riprendere in mano le redini della propria vita, attraverso il lavoro, l’indipendenza economica e l’autonomia sociale. Una grande sfida che viene annunciata proprio nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi, 25 novembre.

«Alice è un acronimo che significa Autonomia, libertà, indipendenza, consapevolezza, emancipazione. Parole che per chi è vittima di abusi rappresentano traguardi importanti e difficili – spiega Elena Guerreschi, avvocato e presidente di Aida Cremona – . Ci è piaciuto utilizzare un nome di donna che racchiudesse tutto questo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO