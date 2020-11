In provincia di Cremona 90 nuovi contagi e tre vittime

CREMONA (24 novembre 2020) - Poco più di 31 mila tamponi e 4886 positivi: questi i dati dell’ultimo report della Regione Lombardia sulla pandemia Covid-19. In provincia di Cremona i nuovi contagi sono 90, uno dei dati più bassi della regione. Molto importante è il dato delle terapie intensive che vedono una diminuzione di ricoverati di 13 unità. Ora sono 932. In leggero aumento, +29 unità, il numero di pazienti ospedalizzati in altri reparti: ora il totale è di 8360. Purtroppo resta ancora alto il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore 186 vittime che portano il totale a 20.850, tre in provincia di Cremona.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 31.033, totale complessivo: 3.862.746

- i nuovi casi positivi: 4.886 (di cui 240 'debolmente positivi' 54 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 212.175 (+5.858), di cui 6.924 dimessi e 205.251 guariti

- in terapia intensiva: 932 (-13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.360 (+29)

- i decessi, totale complessivo: 20.850 (+186)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.442, di cui 633 a Milano città;

Bergamo: 128;

Brescia: 226;

Como: 428;

Cremona: 90;

Lecco: 115;

Lodi: 78;

Mantova: 379;

Monza e Brianza: 496;

Pavia: 239;

Sondrio: 67;

Varese: 1.011.

