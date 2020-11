A Castelleone caffè o cappuccino in omaggio

CASTELLEONE (24 novembre 2020) - Un caffè o un cappuccino (rigorosamente d'asporto) in omaggio a tutte le donne di Castelleone. È l'iniziativa messa in campo dall'associazione Il Borgo per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domani, mercoledì 25 novembre, nelle otto caffetterie rimaste aperte, le castelleonesi avranno diritto a una consumazione offerta dal sodalizio. Un gesto dalla doppia finalità: un omaggio alle donne in una ricorrenza sempre carica di significato e un aiuto ai commercianti penalizzati dal lockdown.

