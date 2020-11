«Undici anni senza il nostro Angelo»

CREMONA (25 novembre 2020) - Oggi sono undici anni. Undici anni e il mistero resta. Avrebbe 42 anni Angelo Faliva, il cuoco svanito nel nulla sulla Coral Princess, la nave da crociera quattro stelle che da Aruba stava facendo rotta su Cartagena de Indias, il 25 novembre del 2009. Su Facebook, la sorella Chiara ieri ha pubblicato una dedica: «Una persona muore davvero quando non ci si ricorda più di lei, per questo tu non morirai mai, perché il tuo ricordo in tutti noi sarà sempre tenuto vivo da un tuo pensiero, una tua frase, una tua battuta, capace di trasformare ogni nostra lacrima in un sorriso. Manchi ogni giorno di più». Segue un cuore. Chiara, la sorella che con tenacia e grande fatica, da undici anni cerca la verità, il profilo Facebook di Angelo non lo ha mai chiuso. Le fotografie di lui bambino, da adolescente, da ragazzo. L’album di famiglia. Angelo che sorride con gli amici, con i suoi compagni della scuola alberghiera. Sorride sempre, Angelo. Poi, di colpo, la casella ‘Avvenimenti importanti’ riporta alla realtà. Vi è scritto: «Scomparsa 25 novembre 2009». Chiara le ha tentate tutte in questi undici anni.

