25 novembre 2020, l'Asst di Cremona in prima linea

CREMONA (24 novembre 2020) - In occasione della Giornata Internazionale dedicata al contrasto della violenza contro le donne, l’ASST di Cremona ha istituito una linea di telefono dedicata 0372 405 401, attiva dalle 9 alle 16. Un gesto simbolico per testimoniare che i nostri servizi sono pronti ad accogliere le richieste di aiuto, tutti i giorni dell’anno.

Durante il lockdown il Servizio sociale aziendale ha registrato un calo delle richieste di aiuto. Sino ad ottobre 2020 le segnalazioni raccolte riguardano 6 casi di violenza sessuale e 71 maltrattamenti. Nel 2019 i casi di violenza sessuale sono stati 5 (in un contesto profondamente diverso da quello attuale) e le segnalazioni per maltrattamento 130.

Quest’ultimo dato può essere letto come un indice di grande difficoltà: il confinamento domestico, dovuto alla pandemia, ha limitato ancora di più l’autodeterminazione delle donne che vivono e subiscono una situazione di violenza dentro le mura di casa, impedendo loro di chiedere aiuto.

Come e quando una donna in difficoltà può chiedere aiuto?

Esiste un numero antiviolenza nazionale molto facile da ricordare è il 1522. Rispondono operatori specializzati che forniscono alle vittime un sostegno psicologico e giuridico, nonché l'indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui è possibile rivolgersi. Il servizio è multilingue e attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. L’anonimato è garantito.

Il Servizio sociale dell’ASST lavora in rete con i centri antiviolenza, le istituzioni, le forze dell’ordine, i servizi sociali dei comuni di riferimento e le associazioni di volontariato impegnate nel contrasto alla violenza contro le donne (AIDA per Cremona e MIA per Casalmaggiore). Inoltre partecipa al progetto ARCA (capofila Comune di Cremona) che promuove l’autonomia delle donne e delle mamme in difficoltà.

"Il messaggio che vorremmo far arrivare alle donne è che non sono sole: chiedere aiuto non è facile, ma è sempre possibile. Per questo il Servizio Sociale e i Consultori di Cremona e Casalmaggiore sono luoghi protetti a cui potersi rivolgere".

https://www.asst-cremona.it/web/guest/servizio-sociale-aziendale

https://www.asst-cremona.it/web/guest/consultorio-di-cremona

https://www.asst-cremona.it/web/guest/consultorio-casalmaggiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO