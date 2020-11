Opere pubbliche: nel 2021 si concretizzeranno interventi importanti

CREMONA (24 novembre 2020) - “Il 2021 sarà un anno importante per concretizzare interventi attesi da tempo. Grazie ai contributi regionali e anche alla tempestività con la quale il Settore Lavori Pubblici si è mosso, abbiamo le risorse per un intervento complessivo su via dell’Annona e risorse importanti per diversi interventi sulla tangenziale in via Eridano, via Zaist, in via Castelleone e in altri tratti. Sarà anche l’anno della progettazione della nuova scuola nel quartiere Po e di Palazzo Grasselli, in attesa degli esiti degli interventi emblematici maggiori di Fondazione Cariplo. In questa fase e nei prossimi mesi è fondamentale intercettare risorse, progetti e acquisire canali di finanziamento importanti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche strategiche”. Con queste parole il vice sindaco Andrea Virgilio riassume il quinto provvedimento di variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, illustrato durante la seduta della Commissione consiliare Bilancio, e che approderà in Consiglio Comunale il 30 novembre per l’approvazione. Una modifica che si rende necessaria in quanto nel corrente esercizio finanziario si sono verificate diverse necessità di intervento.

Nello specifico, per quanto riguarda la messa messa in sicurezza dell’impalcato del Cavo Cerca nel tratto di via dell’Annona, il finanziamento per l’anno 2021 passa da 750.000,00 ad 1.500.000,00 Euro grazie al contributo regionale che il Comune di Cremona è riuscito ad ottenere. A questo si aggiungono per il 2022 altri 369.000,00 Euro, sempre derivanti da contributo regionale. Questo permetterà di intervenire su questa importante arteria cittadina che collega via Persico a via Mantova, nonché alla zona dove si trova la sede del Polo Tecnologico.

Nel prossimo anno sono inoltre in programma interventi di messa in sicurezza della tangenziale urbana per il quale sono disponibili 2.000.000,00 Euro, anche in questo caso derivanti da uno specifico contributo regionale che il Comune di Cremona è riuscito ad ottenere.

Altra opera di rilievo è la realizzazione, sempre nel 2021, di un bacino di laminazione e canale scolmatore a difesa del quartiere S. Felice per il quale è stato intercettato un finanziamento regionale di 937.400,00 Euro.

Per quanto riguarda la costruzione del Nuovo Polo dell’Infanzia Martiri della Libertà, per il 2021 lo stanziamento previsto è di 345.000,00 Euro derivante da alienazioni patrimoniali. In questo caso si metterà mano alla progettazione del nuovo edificio in quanto quello attuale non può essere in alcun modo riqualificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO