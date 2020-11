Vezzini rompe con la sindaca e prepara la sua nuova lista

SESTO ED UNITI (24 novembre 2020)- Cronaca di un divorzio annunciato. Quello tutto politico è ormai consumato tra il sindaco Francesca Maria Viccardi, decisa a ricandidarsi alle amministrative del 2021, e il suo predecessore e compagno di cordata del gruppo Per Sesto Domani Carlo Vezzini, pronto a sua volta a scendere in campo con una terza lista concorrente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e chiudere un sodalizio che durava da una quindicina di anni è stata la notizia della ricandidatura del primo cittadino avallata dal gruppo, che Vezzini ha appreso proprio sabato dal giornale La Provincia. Annuncio che lui e il fedelissimo suo ex assessore Giovanni Rossi, tra i fondatori storici del movimento Per Sesto Domani, non hanno digerito: «Non ne sapevamo nulla». Vezzini e Rossi sono impegnati quindi a costruire un nuovo progetto politico destinato a formare una terza squadra in antitesi a quelle della maggioranza uscente e dell’opposizione.

