Il sindaco e la giunta rinunciano ai compensi

PERSICO DOSIMO (24 novembre 2020) - Sindaco e assessori rinunciano al compenso. Un risparmio per le casse comunali di circa 20 mila euro all’anno. La decisione è stata presa dalla giunta nei giorni scorsi. L’ammontare dell’indennità di carica del primo cittadino Giuseppe Bignardi e degli assessori comunali per il periodo dal 22 settembre, data di inizio mandato al 31 dicembre è di 5.500 euro. Il compenso del sindaco è stabilito per legge in 976,10 euro mensili, alla vice (Enrica Guarneri con delega a lavori pubblici, viabilità e rigenerazione urbana) spetterebbero 150 euro al mese e 112 euro agli altri tre assessori (Riccardo Barone a bilancio, tributi, commercio, industria e digitalizzazione, Davide Zito a servizi sociali e assistenza alla povertà e Emanuela Molinari alla scuola).

