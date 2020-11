Intrappolato al cimitero, il cucciolo compagno dei fedeli cerca casa

SONCINO (23 novembre 2020) - Vagava tra i campi di via Calcio e il cimitero del capoluogo senza meta da oltre una settimana. Alla fine è rimasto intrappolato nel camposanto fino a quando, grazie alla collaborazione fra residenti e polizia locale, è stato preso dall’accalappiacani e portato al canile di Vaiano Cremasco. Adesso il cucciolo di meticcio attende il reclamo o, più probabilmente, non essendo dotato di un microchip, l’adozione. Ha tenuto compagnia ai parenti dei defunti, diventandone quasi una mascotte fino a quando, per ironia del destino, il suo luogo di pace è diventato una prigione.