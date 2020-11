Ciclista cremonese travolto durante l'allenamento

CASTELVETRO (23 novembre 2020) - Ciclista 21enne cremonese travolto da un’auto durante l’allenamento. È accaduto pochi minuti fa all’incrocio della casa cantoniera sulla Padana inferiore. Per i soccorsi sul posto Pubblica assistenza Monticelli e elisoccorso 118 Parma. Polizia stradale Piacenza per gli accertamenti. Il giovane è stato portato al Maggiore di Cremona con ferite serie, ma non si trova fortunatamente in pericolo di vita.