Bernardi magistrato a Brescia

SONCINO (23 novembre 2020) - Una carriera e una vita votata alla giustizia e alla legalità. La carriera di Alessio Bernardi, giovane ma già esperto magistrato del borgo, prosegue a Brescia. Il corpo giudiziario della Leonessa prende in forze il 31enne che ricoprirà il prestigioso incarico di Sostituto Procuratore dopo aver maturato competenze e professionalità nel medesimo ruolo in quel di Venezia. Dalla Serenissima il ritorno, quasi, a casa. Bernardi, soncinese classe ‘89, da questa settimana è un nuovo Sostituto Procuratore di Brescia. Accolto insieme ai colleghi con la cerimonia d’insediamento tenuta dal presidente della Corte Claudio Castelli, Bernardi è in un certo qual modo simbolo del rinnovamento dell’apparato giudiziario bresciano che, adesso, vanta un personale fra i più giovani dello Stivale con 4 dipendenti su 10 inquadrati fra gli under 40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO