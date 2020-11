Ecco la prima scuola per i bimbi profughi

CREMONA (23 novembre 2020) - La prima scuola internazionale per bambini profughi e svantaggiati dell’Africa non è più un sogno: è a Mathare, un agglomerato di baraccopoli alla periferia di Nairobi, in Kenya. É lì che Nicolò Govoni, 27enne cremonese guida della Ong Still I Rise, dalla scorsa estate è al lavoro con altri volontari: «Ci sono voluti tre lunghissimi mesi tra piani architettonici, computo dei materiali, ricerca dell’impresa edile, contrattazione e supervisione dei lavori. Ma finalmente – annuncia – ce l’abbiamo fatta». E così a Mathare, nota per le epidemie di colera e gli episodi di violenza tra gang, sta per essere inaugurata la quarta scuola creata dal team di Govoni. Potrà accogliere fino a 150 studenti. Circa la metà saranno bambini profughi (da Somalia, Congo, Eriopia, Eritrea, Uganda) provenienti anche dai campi di Kakuma e Dadaab; l’altra metà sarà rappresentata invece da bambini keniani in difficoltà economiche e alla ricerca di una speranza concreta di potere cambiare il loro futuro.

