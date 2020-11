Diverbio e botte, scontro tra due coppie

MALAGNINO (22 novembre 2020) - Una lite verbale finisce a spintoni, con una ragazza di 23 anni di Stagno Lombardo portata al pronto soccorso per accertamenti. È avvenuto venerdì sera in via Giuseppina a Malagnino, all’esterno di una tabaccheria. Secondo quando emerso negli attimi immediatamente successivi al diverbio sembrerebbe che l’alterco sia avvenuto tra due coppie che non si conoscevano, una residente nel cremasco e l’altra a Stagno Lombardo. Al momento non sono note le motivazioni che hanno innescato l’acceso litigio e non è ancora stata sporta alcuna denuncia. Sul posto anche i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO