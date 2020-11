Incendio in casa, fiamme in cucina nel cuore della notte

CREMONA (21 novembre 2020) - Notte di superlavoro per i Vigili del fuoco. Tutto a causa dell’incendio che ha distrutto parte della cucina di un appartamento in un edificio di via Litta. I danni non sono di poco conto e l’intervento dei pompieri, anche per mettere tutto in sicurezza, è durato ore e si è protratto fino all'alba. Per fortuna non si sono registrate conseguenze per gli inquilini.

