Furto alla stazione ecologica di Monticelli: due arresti

MONTICELLI (21 novembre 2020) - Due arresti in flagranza di reato ieri alla stazione ecologica di conferimento rifiuti in via Repubblica: due uomini stavano asportando materiale (in particolare batterie e cavi in rame) ma, grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza e allarme installati dal Comune, sono stati colti sul fatto dai carabinieri della stazione locale. Oggi è previsto il processo per direttissima. “L’installazione di telecamere e allarmi è stata voluta proprio per contrastare fenomeni di questo genere - spiega l’assessore Daniele Migliorati - e fare in modo che venga rispettata la legge”.

