Scuola, area ripulita da tre giovani mamme

VESCOVATO (21 novembre 2020) - Tre mamme volontarie si armano di scopa, paletta e sacchi dell’immondizia per pulire la zona di fronte alla scuola elementare Stefano Magri. Un gesto spontaneo, dettato dal senso civico e dal desiderio di mettere al servizio della collettività un po’ del proprio tempo. Nessuna volontà di sostituirsi al cantoniere, ma solo il desiderio di collaborazione per rendere più accogliente il luogo dove ogni mattina accompagnano i propri figli. Barbara Barbiani, Marika Malinverno e Paola Boari in accordo con l’amministrazione comunale hanno infatti provveduto a pulire dalle foglie la zona antistante le elementari.

