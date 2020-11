Pizzighettone, il Covid «manna dal cielo»: bufera politica

PIZZIGHETTONE (21 novembre 2020) - Fa discutere il manifesto del gruppo di minoranza «Cittadini protagonisti», guidato in consiglio comunale da Giancarlo Bissolotti, che contesta le tempistiche dei lavori avviati dall’amministrazione comunale e, con riferimento ai fondi pubblici ricevuti recentemente, si conclude con una domanda sarcastica: «Ma siamo sicuri che per le casse comunali il Covid 19 sia stata una sciagura e non invece una ‘manna caduta dal cielo’?».

Per il sindaco Luca Moggi, risultato positivo al virus e appena rientrato dalla quarantena scaduti i 21 giorni stabiliti dal Ministero della Salute per il ritorno alla vita quotidiana, indipendentemente dalla premessa (sugli appalti assegnati nell’ultimo anno di mandato definiti «manovre elettorali») sono parole inaccettabili.

