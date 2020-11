Schianto all'incrocio, auto finisce nel fosso

SORESINA (20 novembre 2020) - Schianto fra due auto a Soresina, al semaforo tra Trigolo e Moscona. In seguito all'impatto una delle vetture è stata sbalzata in un fosso. Il conducente è intrappolato all'interno dell'abitacolo, si attende l'arrivo dei vigili del fuoco per liberarlo. Tempestivo l'intervento e da sottolineare il grande intervento nell'acqua di vigili del fuoco e soccorritori.

