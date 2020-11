Le luminarie verranno accese. «Sarà comunque Natale»

CREMONA (20 novembre 2020) - Le luminarie di Natale abbelliranno anche quest’anno il centro di Cremona. Sarà un’edizione particolare, in formato ridotto: l’emergenza sanitaria che ancora incombe, le nuove disposizioni anti contagio che hanno decretato la chiusura temporanea di alcune attività e purtroppo messo definitivamente spalle al muro altre, hanno imposto a Comune e associazioni del commercio e dell’artigianato una non facile valutazione su cosa fosse giusto fare a dicembre.

Non si è voluto però lasciare completamente sguarnita la città: dare un segno di speranza nonostante tutto è il messaggio che nelle ultime settimane di questo tribolato 2020 si vuole lanciare. E così martedì sera durante la riunione del Distretto Urbano del Commercio si è deciso: le decorazioni natalizie saranno realizzate, nonostante le incertezze sul futuro e soprattutto sulla possibilità di riaprire dopo il 3 dicembre, data in cui scade il Dpcm di novembre. Anche se i negozi dovessero restare tristemente chiusi, le luci di Cremona non si spegneranno del tutto.

Per questa iniziativa non si chiederà il solito contributo ai commercianti, che ammontava a 100 euro per singola attività e che complessivamente valeva 20 mila euro. Si realizzerà il tutto attingendo solo al budget che l’amministrazione comunale e la Camera di Commercio metteranno come ogni anno a disposizione: circa 30 mila euro. Con questa somma oltre ai tradizionali filari di luci sospese, verranno utilizzate delle proiezioni. Una cascata di stelle su sfondo rosso coprirà Palazzo Cittanova e le torri di Palazzo Comunale: quella Civica e quella Pretoria. Si sta valutando anche di estendere i fasci di luci anche sulla facciata comunale del municipio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO