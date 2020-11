Banchi a rotelle «sospesi». «Ho bloccato la consegna»

CREMONA (20 novembre 2020) - Gli scatoloni occupano un’intera parete del corridoio principale del liceo Manin. Molti dei banchi con le rotelle sono in cantina, in attesa di essere posizionati nelle classi. Si pone il problema dello smaltimento dei banchi a seduta tradizionale e la conservazione di quelli ancora utilizzabili. Intanto nessuno studente si è ancora seduto sui banchi a rotelle, croce e delizia dell’estate 2020 e caldeggiati dalla ministra Lucia Azzolina come panacea di tutti i mali e soluzione per una ripartenza in sicurezza, distanziati. La consegna delle 730 sedute speciali al Manin — la scuola che ne ha acquistati di più in assoluto sul territorio — è iniziata la settimana dopo che il Governo aveva deciso di mettere in didattica a distanza tutti gli studenti delle superiori. Tempismo perfetto. «Quando entro e vedo gli scatoloni mi viene male — afferma la preside Maria Grazia Nolli —. Per ora ho chiesto di bloccare la consegna dei banchi, ne mancano ancora qualche centinaia. Quelli che abbiamo, per ora, sono stockati nelle cantine, ma non ci stavano tutti e allora hanno invaso i corridoi».

