Medici di base: consegnati i kit per i tamponi rapidi

CREMONA (19 novembre 2020) - “ll Servizio di Protezione Civile, su incarico della Regione è a supporto della AST Val Padana - ha precisato il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni -. Ben tredici Organizzazioni di Volontariato, coordinate dall'ufficio provinciale, con il supporto del CCV (Comitato Coordinamento Volontariato), hanno ritirato i kit per i tamponi rapidi destinati ai 78 medici di base e pediatri del nostro territorio, che hanno dato la loro disponibilità. In poche ore abbiamo, quindi, raggiunto tutti i siti indicati e siamo sempre pronti ad operare su tutto il territorio in breve tempo. Tutto ciò oltre alle attività in essere nelle varie comunità, sia a livello di prevenzione che per la pandemia Covid, tra le cui azioni vi è anche la consegna dei pasti a casa agli utenti fragili, il montaggio di alcune gazebo strutture (la finalità di tali strutture, per esempio, è quella supportare nelle attività i medici di base per l’effettuazione del tampone per accertare la presenza del Covid-19 - Ndr)".

Le Associazioni e Gruppi di P.C. che hanno svolte le consegne:

A.V. CIRCOLO ATLANTE - P.C. BENI CULTURALI

A.V.P.C. N.O.R.E

A.V.P.C. "IL GRIFONE" SONCINO

A.V. I DUE NAVIGLI

A.V.P.C. GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO

A.V.P.C. GRUPPO PADUS.

A.V.P.C. "LE AQUILE" SEZIONE OGLIO-PO

A.V. PROTEZIONE CIVILE - VOLONTARI OLMESI

PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGLIO

G.C. IL GRANDE FIUME CASALMAGGIORE

G.V.P.C. PLATINA COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

G.V.P.C. GRUPPO COMUNALE CARDO VII – BONEMERSE

G.C. IL PILASTRELLO

G.IC. VOLONTARI DI P.C. TERRE DI MEZZO

A.V.P.C. LO SPARVIERE ASS. PROTEZIONE CIVILE

